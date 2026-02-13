突然この世を去った俳優チョン・ウヌさんが亡くなる前日に残した“謎の言葉”が、いま注目を集めている。チョン・ウヌさんは2月11日に亡くなった。享年39歳。【写真】突然…チョン・ウヌさん、知人が生前のやり取り公開前日までSNSを通じて大衆と交流していただけに、彼の突然の訃報は、同僚俳優やファンにとって、より大きな衝撃となっている。特に、故人が亡くなる前日に自身のアカウントに残した最後の投稿が、人々の胸を締めつ