赤城乳業株式会社は、「ガリガリ君リッチサクラ咲くダブルベリーチョコ味」を2026年2月17日（火）から全国発売する。【商品画像】オリジナルグッズはこちら「ガリガリ君リッチ」シリーズ20周年を記念した第2弾商品として発売する今回の新商品は、ガリガリ君が野球日本代表「侍ジャパン」のユニフォームを着用している特別パッケージとなっている。これは、ガリガリ君史上初の試みだという。ストロベリーとラズベリー、そしてチョ