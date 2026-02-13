【S.H.Figuarts クモオーグ（シン・仮面ライダー）】 10月発売予定 価格:13,200円 BANDAI SPIRITSはフィギュア「S.H.Figuarts クモオーグ（シン・仮面ライダー）」を10月に発売する。価格は13,200円。予約受付は2月13日16時から。 クモオーグは映画「シン・仮面ライダー」のキャラクター。「SHOCKER」において裏切り者などを始末す