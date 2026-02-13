フジテレビ佐々木恭子アナウンサーが13日、同局系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）のバイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したノルウェーの選手が、インタビューで自身の浮気を公開告白したことについて自身の考えを語った。浮気を告白した選手は、ノルウェーのストゥルラホルム・レグライド。地元テレビ局のインタビューに応じた際、6カ月前に恋人ができたとした上で