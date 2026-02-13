歌手鈴木愛理（31）が、12日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。男性からの誘いについて追及された。南海キャンディーズの山里亮太（48）が「ナンパかどうかはどこで判断するの？」と聞くと、鈴木は「DMで何かしてくる時点でバツです」と強い口調で答えた。続けて平成ノブシコブシの吉村崇（45）が「超タイプの人から来たらどうするの？」。鈴木は無言で目を閉じた。吉村が「超タイプだよ。