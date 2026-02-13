ニュースやビジネスシーンで見かける少し硬めの熟語を集めた「ひらがなクイズ」！今回は、物事の正しさや人の性質を表す言葉をピックアップしました。空欄を埋めて、3つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□んめ□□くけ□□くヒント：ルールを破ってしまうことを何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓↓↓正解：いは正解は「いは」でした。▼解説それぞれの