広東省潮汕地区の人々の1日は朝食から始まる。潮汕地区の人々にとって、朝食は単に空腹を満たすために食べるのではなく、一日の始まりを告げる生活のセレモニーでもある。食事をする人々の中には、急いで食べてすぐに職場に向かう若者もいれば、朝の市場で野菜などを買った後におもむろに座り、腸粉（米粉を原材料にした中華式の蒸し点心）をのんびりと食べている近所の人もいる。そこでは「クイック」と「スロー」が調和よく共生