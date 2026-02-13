ミシュランの最新オールシーズンタイヤは2本立て第51回衆議院議員選挙が行なわれた2026年2月8日、今季最強寒波の影響で東名阪エリアも積雪となりました。高速道路は次々と通行止めとなり、山岳部の道路では立ち往生のオンパレード……。その影響は翌日にも残り、東名・新東名の一部通行止めはなかなか解除されない状況でした。こうした状況がニュースになるたび、ドライバーの関心が真っ先に向かうのがタイヤです。【画像】ミ