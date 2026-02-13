DeNAは13日、2月28日(土)に横浜スタジアムでオーストラリア代表と練習試合を行うと発表した。この試合の実現には、横浜DeNAベイスターズが築いてきたオーストラリア野球界との深い絆がある。ベイスターズは2018年、オーストラリアン・ベースボールリーグ（ABL）に所属する「キャンベラ・キャバルリー」と戦略的パートナーシップを締結。以来、選手やチームスタッフの派遣のみならず、現地の小学校訪問や野球振興活動を通して、