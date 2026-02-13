ロッテは13日、3月28日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）を対象に「2026 OPENING SERIES ブランケット」がセットになったグッズ付きチケットを先着15,000枚限定で販売することになったと発表した。なお、ブランケットは、チームカラーであるホワイトを基調とし、中央に球団のワードロゴ、下部には「2026 OPENING SERIES MARINES NATION」の文字をあしらったデザインとなっている。グッズの有無はビジター外