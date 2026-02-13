Image: siroca 一番美味しくなる温度で抽出しよう。浅煎りコーヒーは94度／煎茶は70〜80度。そんな飲み物ごとの最適な“飲み頃”の温度を提案しているシロカが発売したのは、1度単位で温度調整できる「温度調節電気ケトル SK-D271」です。60〜100度まで自由自在コーヒーもお茶も繊細で、抽出温度が高すぎると渋みが出過ぎたり、低すぎると香ばしさがうまく出なかったり…。「温度調節電気ケ