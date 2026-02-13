FOXスポーツ選出の1位は大谷も…「OPS+」引き合いに反論米スポーツ局「FOXスポーツ」が12日（日本時間13日）、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する選手の打者格付けを発表した。ドジャースの大谷翔平投手が1位に選出されたが、この結果に米データ会社が“異議”を唱えている。同局は公式X（旧ツイッター）でトップ10のリストを公開。昨季、ワールドシリーズ連覇に貢献した大谷がトップに君臨