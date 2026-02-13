「カフェ・ベローチェ」は、2月19日（木）から、2月22日の“猫の日”を記念したグッズ第2弾として「黒ねこまみれ2026」を、全国の店舗とオンラインストアで発売する。【写真】整理しやすいデザイン！ポーチなど「黒ねこまみれ2026」セット内容■キュートな耳としっぽ付き今回登場する「黒ねこまみれ2026」は、黒ねこの耳としっぽをあしらった「黒ねこマルチポーチ」、「黒ねこA4マルチケース」、「黒ねこマスキング付箋」の3