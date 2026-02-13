札幌方面白石警察署は2026年2月12日、札幌市白石区に住む無職の男（78）を器物損壊の疑いで逮捕しました。男は2月4日午後8時15分ごろ、札幌市白石区の共同住宅の玄関ドアとインターホンを壊した疑いがもたれています。男が住む部屋の上の階の住人から「男が足音がうるさいと言い、玄関ドアを蹴っている」と警察に通報があり、事件が発覚しました。男は調べに対し「覚えていません」と供述し、容疑を否認しているということで