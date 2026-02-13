女子高校生のスカートの中を自作した小型カメラを仕込んだバッグで盗撮したとして45歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと日笠泰彰容疑者は今月5日、東京・小平市の西武線小川駅のホームで、女子高校生のスカートの中を盗撮した疑いがもたれています。日笠容疑者は小型カメラを仕込んだトートバッグを自作し、女子高校生に後ろから近づき、スカートの中にバッグを差し込んだとみられています。調べに対し日笠容疑者は、容疑