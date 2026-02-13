【ニューヨーク＝木瀬武】米連邦取引委員会（ＦＴＣ）は１２日、米アップルが手がけるニュース配信サービス「アップルニュース」が保守系の記事を排除しているとして、是正措置を講じることを求める警告書を送付したと発表した。警告書はティム・クック最高経営責任者（ＣＥＯ）宛てで、「欺まん的な行為」などを禁じるＦＴＣ法に違反する疑いがあるとしている。ＦＴＣは、外部のメディア監視団体の調査を根拠に、アップルニュ