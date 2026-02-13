ソニーは2月13日、完全ワイヤレスイヤホンにおける最新フラッグシップモデル「WF-1000XM6」を発表した。2月27日の発売を予定しており、価格はオープンプライス。ソニー「WF-1000XM6」発表。ドライバ・プロセッサ刷新でノイキャン最適化、実機を聴いてきたソニー完全ワイヤレスイヤホン製品シリーズにおける最新フラッグシップモデル。ワイヤレスヘッドホン「WH-1000XM6」ではじめた著名マスタリングスタジオとの協業を継続したサウ