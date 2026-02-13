【ブリガンダイン アビス】 2026年 発売予定 価格：未定 ハピネットは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用ファンタジーウォーシミュレーション「ブリガンダイン アビス」を2026年に発売する。価格は未定。 【「ブリガンダイン アビス」ティザートレーラー】 「ブリガンダイン アビス」は、ファン