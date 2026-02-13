Windows Centralは2月11日(米国時間)、「Microsoft confirms that Windows 11 version 26H1 will not be updated to version 26H2 this fall - won't get a new version until 2027｜Windows Central」において、Windows 11バージョン26H1を搭載する新しいデバイスへのバージョン26H2の提供はないと報じた。これはバージョン26H1が一般販売ではなく新しいデバイス専用のリリースで、25H2の系譜ではないことが理由とされる。○Windo