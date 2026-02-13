◆米男子プロゴルフツアーＡＴ＆Ｔペブルビーチ・プロアマ第１日（１２日、カリフォルニア州ペブルビーチＧＬ＝６９８９ヤード、スパイグラスヒルＧＣ＝７０７１ヤード、いずれもパー７２）今季最初のシグネチャーイベント（格上げ大会）の第１ラウンドが行われ、久常涼（ＳＢＳホールディングス）がペブルビーチＧＬで１０バーディー、ボギーなしで１０アンダーの６２をマークし、単独首位発進を決めた。２位に入った前々週