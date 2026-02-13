アマチュアゴルファーが気付いていない重要な左サイドの運動とは 左肩と左肩甲骨はインパクトで上昇する「９時・４時スイング」における右サイドと左サイドの具体的な動きを見てみましょう。右サイドの動きは手首のコッキングをリリースしながら上から下へ打ち込んでいく動きです。このとき、左回旋は体の左サイドが行っており、右サイドはそれに伴って動きます。一方、左サイドの動きは肩と肩甲骨を下から上へ上昇さ