目がいいと眼病のリスクがかなり下がる 健康診断の視力検査でCまたはD判定（矯正視力で0.7未満）の場合は、要再検査と判断され、眼科の受診が促されます。理由は、目の疾患によって視力が下がっている恐れあるからです。 また、近視が進行すると、眼病のリスクも高まります。具体的にいうと、強度近視になると緑内障は3.3倍、白内障は5.5倍、網膜剥離はなんと21.5倍に罹患率が跳ね上がります。これは、眼球の奥行きが伸びること