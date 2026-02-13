安定したナイスショットを打つ為に一番大切なこととは アドレスは、体が開かないことが一番大事 「ゴルフはアドレスが大事」といいますが、実際にはどのような構えをとればいいのでしょうか。形を説明するのは簡単ですが、ここではアドレスに課されたミッションをもとに考えてみたいと思います。 目的はもちろん安定してナイスショットを打つことで、そのために何が一番大事かというと体が開かないことです。 ゴルフに限らず、