バックスイング中に意識すべきポイントとは バックスイング中、左腕はできるだけ伸ばし続ける 二点吊り子運動と回転運動が共存していれば、この過程でクラブは寝ても構いません。むしろ、寝かせたほうがいいくらいです。 基本はノーコックですが、手首の角度が小さくならないのか