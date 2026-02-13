玉野市役所 玉野市は、物価高が続く中、子育て世代の負担軽減を図るため、2026年度から小中学校の給食費を無償化することを12日、明らかにしました。 12日に発表した2026年度一般会計当初予算案に小学校の補助費として約1億4000万円を計上します。 中学校は、国の重点支援地方交付金を活用し、2025年度一般会計補正予算案に7000万円余りを計上します。 小学校の給食費については国と県が、児童一人あたり年換算で5万7