自民党が圧勝した衆議院選挙の投票日当日である2月8日、新聞の朝刊各紙に自民党の広告が掲載された。たとえば読売新聞には、高市早苗首相の写真とともに「今こそ、日本列島を、強く豊かに」とのメッセージが掲げられた広告が確認できる。広告には「自民党」のロゴも記されている。投票日に政党の広告を掲載することは、公職選挙法違反にあたらないのだろうか──。SNS上では、そんな疑問の声も上がっている。猪野亨弁護士に聞いた