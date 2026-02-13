東京時間10:01現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝62.80（-0.04-0.06%） 昨日はIEA月報で需要見通しが引き下げられ売りが強まった。時間外では下げ止まりも小幅マイナス圏。