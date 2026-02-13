【競技映像】堀島行真が2大会連続の銅メダル獲得！｜https://youtu.be/4Iuk_N6vX70 ＜2026年2月12日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 ＠リビーニョ・スノーパーク＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間12日、スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、小野光希（21＝バートン）が銅メダルに輝いた。 日本勢4人全員が