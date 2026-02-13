ジャコモで05年ケンタッキーダービーを制し、デビュー19連勝を飾った名牝ゼニヤッタで08年BCレディースクラシック、09年BCクラシック、ライフイズスウィートで09年BCレディースクラシックを制すなど通算596勝を挙げたジョン・シレフス師が12日、死去した。80歳だった。ファンデュエルレーシング、サラブレッドデイリーニュースなど米国の地元メディアが報じた。サラブレッドデイリーニュースによると11日夜から12日の朝にか