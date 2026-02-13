RIZAPグループは12日、2026年3月期第3四半期連結業績（10〜12月）決算を発表し、収益力向上により営業利益は前年同期比15倍の76.8億円となった。昨年発表されたフランチャイズ事業は、新店舗と直営店譲渡の両軸で32店舗展開。【写真】かっこよく動けるシックスパックの作り方は？プロが伝授する目黒蓮ボディ◆chocoZAP事業が牽引し第3四半期は76.8億円本格開始後3年目で先行投資回収を完了2026年3月期第3四半期累計での売