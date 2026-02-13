総選挙の投票を終え、手を上げるバングラデシュ民族主義党のタリク・ラーマン党首（中央）＝12日、ダッカ（AP＝共同）【ダッカ共同】12日に投開票されたバングラデシュ総選挙で、複数の地元メディアは13日、2024年の政変で崩壊したハシナ前政権下の主要野党バングラデシュ民族主義党（BNP）が議席の過半数を確保し、勝利したと報じた。選挙管理委員会は13日中に公式結果を発表するとしている。地元メディアによると、BNPのタリ