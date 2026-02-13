バイクショップのオーナーが、客が購入したバイクを無断で売却したとして逮捕されました。警視庁によりますと、東京・東村山市のバイクショップ「多摩サイクル」オーナーの米林豊容疑者は去年、50代の男性が購入した納車前のバイクをおよそ120万円で無断で売却した疑いがもたれています。男性から「発注したバイクが納車されず店と連絡がとれない」と警視庁に相談があり、事件が発覚しました。調べに対し容疑を否認しているという