ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が12日（日本時間13日）、メディアデーの取材に応じ、再契約を発表したエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）に言及した。球団はこの日、“キケ”ことE・ヘルナンデスと1年契約450万ドル（約6億9000万円）で合意したと発表。また、前日にはエバン・フィリップス投手（31）とも再契約を交わした。ロバーツ監督は「2人とも戻ってきてくれてうれしい」と喜んだ。キケはオフに左肘を手術。