NBAとFIBA（国際バスケットボール連盟）は2月10日（現地時間9日）、同月13日から15日にかけてロサンゼルスで開催される「第10回 Basketball Without Borders（BWB）オールスターキャンプ」に参加する、29の国と地域から選出された高校年代のトップ有望選手40名を発表。日本からは、セント・ジョージズ・スクール（アメリカ）のベネディクト研一郎が選出された。 2008年生まれでアメリカ出身