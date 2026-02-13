１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円７７銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高で推移している。 １２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円７４銭前後と前日に比べ５０銭強のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された米経済指標が低調だったことなどから一時１５２円３７銭まで軟化した。 前日に米長期金利が低下