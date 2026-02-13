ワシントンホテルが４連騰している。１２日の取引終了後に２６年３月期の単独業績予想について、売上高を２３５億円から２４２億円（前期比１３．４％増）へ、営業利益を３０億５０００万円から３７億６０００万円（同６７．８％増）へ、純利益を２４億２０００万円から２９億３０００万円（同４５．４％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２６円から４０円（前期２０円）へ引き上げたことが好感されている。 中