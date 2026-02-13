シチズン時計はマドを開けて上放れし４連騰。新値追いとなっている。１２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の３２７０億円から３３７５億円（前期比６．５％増）、最終利益予想を２２０億円から２４０億円（同０．５％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転増益を見込んでおり、業況を好感した買いが集まっ