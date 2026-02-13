ネクソンは急落。１２日取引終了後、２５年１２月期連結決算を発表。売上高は４７５１億２００万円（前の期比６．５％増）、最終利益は９２０億５２００万円（同３１．７％減）だった。主力タイトルの「アラド戦記」「メイプルストーリー」の再活性化や年度内に配信を開始したタイトルの貢献などが増収に寄与した。利益面では広告費など各種費用の増加が響いたほか、前の期に為替差益が発生した反動が出た。２ケタ最