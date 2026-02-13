浅香工業が急反発し１８年２月以来約８年ぶりの高値をつけている。１２日の取引終了後に２６年３月期の単独業績予想について、営業利益を２億円から２億６５００万円（前期比１３．０％減）へ、純利益を１億５０００万円から３億８０００万円（同６６．９％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を４０円から９０円（前期５０円）へ大幅に引き上げたことが好感されている。 ショベル類における消費マインドの悪化の影