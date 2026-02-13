ＬＩＦＵＬＬは一時ストップ高。１２日取引終了後、株主優待制度を新設すると発表した。毎年３月末・９月末を基準日として、４０００株以上を１年以上継続保有（初回は半年以上、初回の基準日は今年９月３０日）する株主が対象。基準日ごとに１万５０００円分の電子マネーを配布する。また、自社サービスの利用特典も贈呈する。 同時に第１四半期（２５年１０～１２月）連結決算を発表した。売上高は６９