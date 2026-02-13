欧州サッカー連盟(UEFA)は12日、UEFAネーションズリーグのリーグフェーズ組合せ抽選会を行った。前回王者のポルトガルはデンマーク、ノルウェー、ウェールズと同組。北中米W杯後の9月24日に開幕し、2027年6月13日に決勝を行う予定となっている。各国は成績に応じてリーグAからリーグDに分かれ、各リーグ内のグループに入る。リーグAとリーグBの各組最下位およびリーグCの各組最下位のうち成績下位2チームは次回大会で自動降格