ひらまつが大幅反発し昨年来高値を更新した。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１０．１％減の７５億７２００万円、経常利益は同７７．６％増の４億１４００万円となった。減収ながら営業・経常・最終利益は通期計画を上回って着地しており、材料視された。 ホテル事業でのマネジメント契約の移行による影響が減収の要因となったが、人件費を