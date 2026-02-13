プレストン・ライオンズFC(オーストラリア2部相当)は12日、MF須藤直輝(23)の加入を発表した。須藤は昌平高で10番を背負いながらキャプテンを務め、2019年度と20年度の全国高校サッカー選手権で優秀選手賞に選出された。高卒で鹿島アントラーズに加入したが1年目はルヴァンカップのみの出場にとどまり、2年目はJ2のツエーゲン金沢へ期限付き移籍。鹿島に復帰した23年と24年は公式戦の出場がなく、昨季はJ3の高知ユナイテッドS