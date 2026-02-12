コーセーの2025年12月期業績は、売上高が主力のコーセー事業、アルビオン事業及びコーセーコスメポート事業が牽引し、前期比2.3％増（為替影響を除くと2.6%増）の3301億9300万円だった。営業利益はタルト事業及び、アルビオン事業で減益となったが、コーセー事業の収益性が改善したことで同6.3％増の184億6700万円。経常利益は為替差益が前期より減少した結果、同0.8％減の214億6300万円と横ばい、親会社株主に帰属する当期純利