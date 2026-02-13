中丸雄一が増田貴久（NEWS）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）とご飯会を行ったことをInstagramで報告。自撮りショットを公開した。また増田もInstagramで別ショットを公開している。 【写真】中丸雄一・増田貴久・猪狩蒼弥のプラベ感たっぷりご飯会ショット①② ■増田はノーセットヘアで髭のはえた自撮りや渡辺惟良とのツーショットも披露 中丸は「まっすー猪狩飯会の様子。あと5時間話せた」と充実した