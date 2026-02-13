訪米中の赤沢経済産業大臣は、日米の関税協議で合意した80兆円規模の対米投資をめぐり、アメリカのラトニック商務長官と会談しました。【映像】ワシントンでの赤沢経産大臣の様子箕輪記者実況「赤沢大臣がアメリカの商務省に到着しました。これからラトニック長官と対米投資に向けた協議に臨みます」会談は商務省でおよそ1時間半実施され、対米投資の「1号案件」の決定に向け、詰めの協議が行われたとみられます。政府関係者