テレビ東京は、ＩＰ（知的財産）価値の最大化を目的とした成長戦略の一環として、マンガ・アニメ・キャラクターなどのＩＰを起点に企画・制作を手がけるＩＰプロデュース会社「株式会社Ｍｉｎｔｏ」と業務提携し、５億円を出資すると発表した。「Ｍｉｎｔｏ」が持つ東南アジアを中心とした事業基盤とデジタル領域でのマネタイズ力を活用して、テレ東の人気作品「シナぷしゅ」や、アニメ作品など豊富なＩＰ資産の収益力を強化