アメリカのトランプ大統領は、自動車の排ガス規制を撤廃すると表明しました。【映像】トランプ氏「まったく馬鹿げた排ガス基準撤廃する」トランプ大統領「自動車産業にとって災厄だった、まったく馬鹿げた環境保護局の排ガス基準を撤廃する」トランプ大統領は12日、自動車から出る温室効果ガスが健康を脅かすとした政府の見解を撤回し、その結果、「法的な根拠がない」として従来の排ガス規制を撤廃すると表明しました。トラ