第1ラウンド、10アンダーで首位の久常涼＝ペブルビーチ・リンクス（共同）米男子ゴルフのAT＆Tペブルビーチ・プロアマは12日、カリフォルニア州ペブルビーチのペブルビーチ・リンクスなど2コース（ともにパー72）で第1ラウンドが行われ、久常涼が10バーディー、ボギーなしの62で単独首位に立った。前週2位の松山英樹は6バーディー、1ボギーの67で19位。首位と1打差の2位にサム・バーンズとキーガン・ブラッドリー（ともに米国