【ベルリン＝石塚恵理】第７６回ベルリン国際映画祭が１２日（日本時間１３日未明）開幕した。最高賞の金熊賞を競うコンペティション部門には２２作品が出品され、日本画家である四宮義俊監督初の長編アニメーション「花緑青が明ける日に」も選ばれている。受賞結果は２１日夜（同２２日未明）に発表される。コンペ部門の審査委員長はヴィム・ヴェンダース監督。大阪出身で米ハリウッドを拠点とするＨＩＫＡＲＩ監督＝写真、ロ